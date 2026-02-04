Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" обыграли "Кузбасс" в чемпионате России
Волейбол
 
16:59 04.02.2026
Казанский "Зенит" обыграли "Кузбасс" в чемпионате России
Казанский "Зенит" обыграли "Кузбасс" в чемпионате России
Казанский "Зенит" на выезде выиграл у кемеровского "Кузбасса" в перенесенном матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
Казанский "Зенит" обыграли "Кузбасс" в чемпионате России

Волейболисты «Зенита» выиграли у «Кузбасса» в перенесенном матче ЧР

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Казанский "Зенит" на выезде выиграл у кемеровского "Кузбасса" в перенесенном матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча прошла в среду в Кемерове и завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:22, 25:18) в пользу казанцев.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
04 февраля 2026 • начало в 15:00
Завершен
Кузбасс
0 : 321:2522:2518:25
Зенит-Казань
"Зенит", продливший победную серию до 15 матчей, лидирует в турнирной таблице с 22 победами и 1 поражением. "Кузбасс" с 4 победами и 19 поражениями занимает 14-ю строчку.
Волейболистки "Тулицы" обыграли "Омичку" в матче чемпионата России
2 февраля, 17:37
Волейбол
 
