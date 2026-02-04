https://ria.ru/20260204/zenit-2072264139.html
Казанский "Зенит" обыграли "Кузбасс" в чемпионате России
Казанский "Зенит" на выезде выиграл у кемеровского "Кузбасса" в перенесенном матче 27-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 04.02.2026
волейбол
спорт
россия
кемерово
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди мужчин)
зенит-казань (казань)
россия
кемерово
Волейболисты «Зенита» выиграли у «Кузбасса» в перенесенном матче ЧР