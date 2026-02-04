https://ria.ru/20260204/zelenskiy-2072322957.html
Зеленский заявил, что после переговоров в ОАЭ ожидает обмена пленными
Владимир Зеленский заявил в среду, что ожидает в ближайшее время обмена пленными. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
оаэ
мирный план сша по украине
украина
владимир зеленский
оаэ
украина
В мире, ОАЭ, Мирный план США по Украине, Украина, Владимир Зеленский
