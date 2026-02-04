Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что после переговоров в ОАЭ ожидает обмена пленными - РИА Новости, 04.02.2026
22:03 04.02.2026 (обновлено: 22:10 04.02.2026)
Зеленский заявил, что после переговоров в ОАЭ ожидает обмена пленными
Зеленский заявил, что после переговоров в ОАЭ ожидает обмена пленными - РИА Новости, 04.02.2026
Зеленский заявил, что после переговоров в ОАЭ ожидает обмена пленными
Владимир Зеленский заявил в среду, что ожидает в ближайшее время обмена пленными. РИА Новости, 04.02.2026
в мире
оаэ
мирный план сша по украине
украина
владимир зеленский
в мире, оаэ, мирный план сша по украине, украина, владимир зеленский
В мире, ОАЭ, Мирный план США по Украине, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что после переговоров в ОАЭ ожидает обмена пленными

Зеленский заявил, что после первого дня переговоров в ОАЭ ждет обмена пленными

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в среду, что ожидает в ближайшее время обмена пленными.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы в столице ОАЭ начнется в среду. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
"Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Зеленского.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Второй раунд переговоров представителей России, США и Украины в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию
