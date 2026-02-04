Рейтинг@Mail.ru
17:46 04.02.2026 (обновлено: 17:49 04.02.2026)
Зеленскому не нужен мир на Украине, заявил Лавров
Зеленскому не нужен мир на Украине, заявил Лавров
Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.02.2026
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Зеленскому не нужен мир на Украине, заявил Лавров

Лавров: мир на Украине будет означать для Зеленского конец карьеры

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зеленскому не нужен мир. Любой маломальский мир будет означать конец его политической карьеры. Вероятно, не только его политической карьеры", - сказал Лавров в интервью RT.
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Здесь вам не Украина". Запад резко ответил на решение Зеленского
Вчера, 08:00
 
