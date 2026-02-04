https://ria.ru/20260204/zelenskij-2072308756.html
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины - РИА Новости, 04.02.2026
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Олега Луговского, свидетельствует указ, опубликованный... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T20:14:00+03:00
2026-02-04T20:14:00+03:00
2026-02-04T20:14:00+03:00
украина
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
украина
Новости
ru-RU
украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
Зеленский назначил Луговского временно исполняющим обязанности главы СВР