Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
20:14 04.02.2026
Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины
Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Олега Луговского, свидетельствует указ, опубликованный... РИА Новости, 04.02.2026
украина, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Олега Луговского, свидетельствует указ, опубликованный в среду на сайте Зеленского.
"Первому заместителю председателя службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности председателя службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Ранее Луговской был заместителем экс-руководителя СВР страны Олега Иващенко, который сейчас занимает должность руководителя ГУР минобороны Украины.
Луговской был назначен заместителем главы СВР в мае 2024 года.
Украина Владимир Зеленский Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) В мире
 
 
Заголовок открываемого материала