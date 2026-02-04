В водах Новой Зеландии произошло землетрясение

ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии, сообщил German Research Centre for Geosciences.

По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Данные об угрозе цунами не уточняются.