https://ria.ru/20260204/zelandija-2072198238.html
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 04.02.2026
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии, сообщил German Research Centre for Geosciences. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T14:04:00+03:00
2026-02-04T14:04:00+03:00
2026-02-04T14:04:00+03:00
в мире
новая зеландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20250412/zemletryasenie-2010846180.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии, сообщил German Research Centre for Geosciences.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Данные об угрозе цунами не уточняются.