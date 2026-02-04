Рейтинг@Mail.ru
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение
14:04 04.02.2026
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии, сообщил German Research Centre for Geosciences. РИА Новости, 04.02.2026
В водах Новой Зеландии произошло землетрясение

В водах Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Сейсмограф
Сейсмограф
Сейсмограф. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 4 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в районе островов Кермадек, относящихся к Новой Зеландии, сообщил German Research Centre for Geosciences.
По данным центра, очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Данные об угрозе цунами не уточняются.
Сейсмограммы
У берегов Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение
12 апреля 2025, 07:08
 
В мире, Новая Зеландия
 
 
