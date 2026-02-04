https://ria.ru/20260204/zarplaty-2072270925.html
Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года
Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года - РИА Новости, 04.02.2026
Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года
Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:23:00+03:00
2026-02-04T17:23:00+03:00
2026-02-04T17:23:00+03:00
россия
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20250801/zarplata-2032755471.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года
Зарплаты россиян за последние четыре года выросли на четверть