Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года - РИА Новости, 04.02.2026
17:23 04.02.2026
Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года
россия, александр новак, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им аналитиков.
По оценке аналитиков, россияне в 2025 году стали получать на 24,3% больше, чем четыре года назад.
Согласно последним данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляла 99 тысяч 707 рублей.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что реальные зарплаты, по предварительной оценке, в 2025 году выросли в среднем в России на 4,5%, а номинальная зарплата увеличилась на 13,6%.
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Средняя зарплата в России приблизилась к ста тысячам рублей
1 августа 2025, 06:17
 
РоссияАлександр НовакФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
