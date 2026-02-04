Банк России подсчитал, насколько выросли зарплаты россиян за четыре года

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Реальные зарплаты россиян по итогам прошлого года выросли на четверть по сравнению с 2021 годом, следует из расчетов Банка России по оценкам опрошенных им аналитиков.

По оценке аналитиков, россияне в 2025 году стали получать на 24,3% больше, чем четыре года назад.