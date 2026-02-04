https://ria.ru/20260204/zaporozhe-2072124758.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
РИА Новости
