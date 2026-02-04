Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.