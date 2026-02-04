Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским формированиям у пяти населённых пунктов в Харьковской области, противник потерял до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Гороховатка, Ковшаровка, Староверовка, Нечволодовка и Грушевка в Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая одно западного производства, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
