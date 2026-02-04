Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине

© AP Photo / Markus Schreiber Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц во время пресс-конференции в Берлине

"Здесь вам не Украина". Запад резко ответил на решение Зеленского

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. У Европы новые претензии к Киеву: украинцев обвиняют в провокациях и настаивают на их скорейшем возвращении на родину. Фридрих Мерц требует от Зеленского специальных гарантий, а власти Чехии и Польши готовятся к радикальным решениям. Как беженцы влияют на ЕС — в материале РИА Новости.

Все меняется

Украинцы за рубежом демонстрируют особую любовь к символике хоть и покинутого, но все же родного государства. Шествия с трезубцами и жовто-блакитными полотнищами сперва находили у европейцев поддержку, потом стали безразличны, а сейчас дело дошло до откровенной неприязни.

© AP Photo / Virginia Mayo Девушка в ободке с лентами в цветах флага Украины в Брюсселе © AP Photo / Virginia Mayo Девушка в ободке с лентами в цветах флага Украины в Брюсселе

На днях 30-метровый флаг Незалежной на Карловом мосту в центре Праги, развернутый в честь годовщины объединения Украинской и Западно-Украинской народных республик в 1919-м, привел к международному скандалу. Спикер парламента Чехии Томио Окамура назвал акцию "ненужной провокацией украинцев", ведь далеко не все чехи согласны терпеть их нарочито вызывающее поведение.

"Мы здесь не на Украине", — напомнил он. Политик счел поведение мигрантов неуважительным отношением к памятному для чешской истории месту. По словам спикера, он даже поговорил с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы аналогичные мероприятия не повторялись.

Как сообщала "Страна.ua", о возмущении донесли украинскому послу Василию Зваричу. В конце декабря дипломату пришлось лишь с "грустью воспринять" решение Праги о снятии украинского флага со здания правительства Чехии.

Чешские власти тем временем готовят новое ужесточение условий пребывания иностранцев в стране, включая украинцев, которых здесь 392 тысячи. По подсчетам Евростата, за ноябрь 2025-го республика стала рекордсменом по числу украинских граждан на долю населения (36 на тысячу человек).

Отношение чехов к наплыву мигрантов с Украины за четыре года значительно изменилось. По опросу STEM, сейчас 58 процентов считают, что страна приняла их слишком много. Та же социологическая служба в 2022-м сообщала о 70-процентном одобрении приема украинцев. Игнорировать такую смену настроений власти больше не могут.

Вечная проблема

Второе место по числу размещенных украинцев (968 тысяч с 2022 года) в Евросоюзе по-прежнему занимает Польша. При этом ситуация с мигрантами стала там одной из самых проблемных. ​Польское правительство планирует в марте отменить закон, прописывающий отдельную помощь гражданам Украины. Дескать, это поспособствует "более справедливым отношениям".

© AP Photo / Visar Kryeziu Украинский флаг на КПП "Медыка" на границе Польши и Украины © AP Photo / Visar Kryeziu Украинский флаг на КПП "Медыка" на границе Польши и Украины

Украинцев, отказавшихся получить в течение двух недель личный идентификационный номер, лишат статуса защиты. Бесплатный доступ к врачам без страховки и уплаты взносов прекратится. Бесплатное жилье предусмотрят только на короткий срок и лишь для инвалидов и одиноких стариков.

Реформа, как заявляется, должна стать ответом на рост антиукраинских настроений, о которых недавно напомнил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый. Однако, по его мнению, эта проблема существовала всегда и так просто ее решить не получится.

"Поляки очень раздражены поведением украинцев и тратами на них. Традиционная польская украинофобия — а Польша очень украинофобская страна — сейчас расцветает пышным цветом, потому что все основные стереотипы об украинцах находят подтверждение. И это уже реальная проблема — польское общество сейчас неспокойно. Довольно заметно усиливаются социальное напряжение и раздражительность, что в принципе неблаготворно влияет на общий психологический климат в республике", — поясняет руководитель Центра исторической политики РИСИ Олег Неменский.

Кроме того, Варшаве не нравится, что Киев не пресекает распространенную среди многих мигрантов одержимость украинским национализмом.

Слово за Киевом

Бегство украинцев в Европу раздражает даже самых заядлых союзников Киева. В январе канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи в Берлине публично потребовал от Зеленского положить этому конец. Он заявил, что Украина должна "гарантировать, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию".

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус позднее пояснил, что заявление Мерца разделяют и другие европейские страны. Как отмечают украинские СМИ, Запад фактически призвал Зеленского отменить введенное в прошлом году разрешение на выезд мужчинам от 18 до 22 лет.

Нардеп "Слуги народа" Сергей Нагорняк утверждает, что за полгода из страны уехали более полумиллиона граждан. По его словам, теперь Варшава и Киев отличаются только "наличием в польской столице света", ведь большинство таксистов и работников сервиса там — молодые украинцы.

© AP Photo / Michal Dyjuk Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше © AP Photo / Michal Dyjuk Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше

"Нужно разделять интересы населения европейских стран и их политического руководства, потому что оно отрабатывает интересы крупного капитала. Если взять Чехию, то там еще в 2023-м СМИ писали о том, что налоги, которые выплачиваются работающими украинцами, превысили расходы на них. И чехи таким раскладом были удовлетворены", — рассуждает политолог Александр Дудчак.

При этом социальная поддержка украинцев сокращается по всему ЕС. По словам эксперта, от этого страдают те, кто по разным причинам до сих пор не трудоустроился. Их в первую очередь ждет выдворение на родину. Остальным же позволят пополнять европейский бюджет и дальше.