15:51 04.02.2026
Россия не видит шагов Финляндии по нормализации отношений, заявила Захарова
в мире, россия, финляндия, мария захарова, хельсинки
© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия не видит никаких практических шагов с финской стороны для нормализации отношений, вместо этого наблюдается стремление властей Финляндии нанести РФ поражение, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В настоящее время каких-либо практических шагов по нормализации двусторонних шагов по нормализации двусторонних отношений со стороны Хельсинки мы не видим. Наоборот, финские власти делают все возможное в рамках общезападной линии на нанесение России стратегического, как они выражаются, поражения", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
