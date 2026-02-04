Рейтинг@Mail.ru
МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ
15:30 04.02.2026 (обновлено: 15:41 04.02.2026)
МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ
МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ - РИА Новости, 04.02.2026
МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ
Министерство иностранных дел России в ближайшее время опубликует материал, в котором будут даны ответы на вопросы по поводу истечения срока действия действия... РИА Новости, 04.02.2026
МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ

Захарова: МИД опубликует материал об истечении срока действия ДСНВ

Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел России в ближайшее время опубликует материал, в котором будут даны ответы на вопросы по поводу истечения срока действия действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ближайшее время будет опубликован позиционный материал министерства иностранных дел России по этому вопросу. Мы сделали так, чтобы там были включены ответы на многочисленные вопросы, которые поступали. Условно говоря, он будет отвечать на самые распространенные вопросы по этому поводу (ДСНВ – ред.)", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Срок действия Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истекает 5 февраля. Президент России Владимир Путин объявлял о готовности РФ придерживаться ограничений ДСНВ в течение года после истечения договора. Эта инициатива по-прежнему "на столе", но ответ от США Москва пока не получила, сообщил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Песков предупредил о последствиях прекращения ДСНВ
3 февраля, 12:52
 
