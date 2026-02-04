МИД в ближайшее время опубликует материал по истечению срока действия ДСНВ

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел России в ближайшее время опубликует материал, в котором будут даны ответы на вопросы по поводу истечения срока действия действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.