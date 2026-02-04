МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская была бы крайне востребована в Третьем рейхе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным, на которые ссылается Захарова, ранее Ивановская заявила, что украинцы сразу же переходят на русский язык, если их не обязывают законом говорить по-украински.
"Я думаю, что, конечно, такой человек просто был бы крайне востребован в Третьем рейхе. Представляете? Ходить и проверять, кто обсуждает собачек и котиков на каком языке", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, на Украине целый ряд проблем - от тотальной коррупции до перебоев со снабжением водой и электричеством, однако киевский режим больше волнует, на каком языке говорят граждане.
"До этого они еще, конечно, никак не добрались – как бы поуправлять мыслями граждан Украины, чтобы те перестали думать по-русски. Вот, наверное, заветная мечта", - подчеркнула она.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
