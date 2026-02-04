Захарова высказалась о русофобской политике Киева

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Укронацисты своей русофобской политикой по уничтожению памятных табличек советским войнам и призывам переименовать культурные учреждения, названные в честь русских писателей, плюют в души миллионов людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Современные укронацисты буквально плюют в души миллионов людей. Но растоптать подлинную историю и благодарность потомков им не удастся. Сохраним ее мы. В наших сердцах, в наших книгах, в наших учебниках, в наших документальных фильмах, в наших библиотеках. Мы донесем до будущих поколений украинцев их историю и сделаем все, чтобы память предков никогда не была забыта", - сказала Захарова на брифинге, комментируя уничтожение в Харькове памятной доски в честь павших советских войнов.
Официальный представитель МИД также обратила внимание на инициативу Украинского института национальной памяти переименовать Харьковскую государственную библиотеку имени Короленко из-за того, что тот "преступно писал свои произведения на русском".
"Это, конечно, даже Шарикову не снилось. Это какой-то чудовищный уровень не просто расчеловечивания или варварства, но деградации", - прокомментировала новость Захарова.