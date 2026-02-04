Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о русофобской политике Киева - РИА Новости, 04.02.2026
14:48 04.02.2026
Захарова высказалась о русофобской политике Киева
в мире, россия, харьков, мария захарова, украинский институт национальной памяти, киев
В мире, Россия, Харьков, Мария Захарова, Украинский институт национальной памяти, Киев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Укронацисты своей русофобской политикой по уничтожению памятных табличек советским войнам и призывам переименовать культурные учреждения, названные в честь русских писателей, плюют в души миллионов людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Современные укронацисты буквально плюют в души миллионов людей. Но растоптать подлинную историю и благодарность потомков им не удастся. Сохраним ее мы. В наших сердцах, в наших книгах, в наших учебниках, в наших документальных фильмах, в наших библиотеках. Мы донесем до будущих поколений украинцев их историю и сделаем все, чтобы память предков никогда не была забыта", - сказала Захарова на брифинге, комментируя уничтожение в Харькове памятной доски в честь павших советских войнов.
Официальный представитель МИД также обратила внимание на инициативу Украинского института национальной памяти переименовать Харьковскую государственную библиотеку имени Короленко из-за того, что тот "преступно писал свои произведения на русском".
"Это, конечно, даже Шарикову не снилось. Это какой-то чудовищный уровень не просто расчеловечивания или варварства, но деградации", - прокомментировала новость Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Захарова: фигуранты файлов Эпштейна дают Киеву деньги на убийство детей
