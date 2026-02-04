МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фигуранты "файлов Эпштейна", участвовавшие в растлении детей, - это и есть западные элиты, поддерживающие Киев и финансирующие убийство им детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ она отметила, что обнародованные материалы наглядно демонстрируют, как западные элиты относятся к детям, в том числе к своим собственным.
"Что вы хотите от тех, кто годами, десятилетиями подвергал детей насилию, развращал и буквально делал это на потоке, включая как все новых жертв разврата в виде несовершеннолетних, так и взрослых, мотивируя их продвижениями по политической карьере. Вот они стоят за киевским режимом. Они дают колоссальные средства на убийства детей, мирного населения", - подчеркнула Захарова
Генпрокуратура США ранее сообщила о публикации всех материалов по делу Эпштейна, их объем превышает 3,5 миллиона файлов. В 2019 году финансиста обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этого преступления. Он покончил с собой в тюремной камере.