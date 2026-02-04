МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Фигуранты "файлов Эпштейна", участвовавшие в растлении детей, - это и есть западные элиты, поддерживающие Киев и финансирующие убийство им детей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.