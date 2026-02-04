https://ria.ru/20260204/yug-2072218730.html
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 165 военных, две бронемашины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2026
