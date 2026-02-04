Рейтинг@Mail.ru
Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 04.02.2026 (обновлено: 16:32 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/vzyatka-2072247384.html
Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке
Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке - РИА Новости, 04.02.2026
Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке
Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятках на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:07:00+03:00
2026-02-04T16:32:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика карелия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253893_0:0:2184:1230_1920x0_80_0_0_d2ab2e7a8151842372ed660cd685bf82.jpg
https://ria.ru/20260204/mints-2072094707.html
https://ria.ru/20260129/vzyatka-2071099559.html
республика карелия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072253893_78:0:1814:1302_1920x0_80_0_0_89fa9fe98e078142398a25c648973692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика карелия, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Карелия, Россия
Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке

Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке на 30 млн рублей

© СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтактеБывший заместитель главы Республики Карелия предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений
Бывший заместитель главы Республики Карелия предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© СУ СК России по Республике Карелия/ВКонтакте
Бывший заместитель главы Республики Карелия предстанет перед судом по обвинению в совершении коррупционных преступлений
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятках на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Республики Карелия... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Борис Минц - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Суд взыскал с Бориса Минца и его сына 61,2 миллиарда рублей
Вчера, 09:05
В СК отметили, что бывший замглавы обвиняется в двух эпизодах получения взятки через посредника.
По данным следствия, с апреля 2017 года по июль 2022 года фигурант, занимавший должности заместителя главы Карелии и главы Петрозаводского городского округа, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием пациентов в учреждениях здравоохранения, взятку на сумму более 30 миллионов рублей.
Кроме того, с марта по декабрь 2020 года обвиняемый, будучи замглавы Карелии, получил получил при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения взятку от гендиректора стройфирмы на сумму 3,1 миллиона рублей.
"Незаконные вознаграждения предназначались за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением коммерческим организациям необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении государственных контрактов", - рассказали в СК.
На время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей, добавили в СК.
По делу допрошены более 80 свидетелей, следственные действия проводились в шести российских регионах. Кроме того, в качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество фигуранта на сумму более 30 миллионов рублей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Представитель Минобороны Никитин получил взятку в два миллиона рублей
29 января, 23:28
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика КарелияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала