Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятке

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший замглавы Карелии предстанет перед судом по делу о взятках на сумму более 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Республики Карелия ... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении

СК отметили, что бывший замглавы обвиняется в двух эпизодах получения взятки через посредника.

По данным следствия, с апреля 2017 года по июль 2022 года фигурант, занимавший должности заместителя главы Карелии и главы Петрозаводского городского округа, получил через посредника от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием пациентов в учреждениях здравоохранения, взятку на сумму более 30 миллионов рублей.

Кроме того, с марта по декабрь 2020 года обвиняемый, будучи замглавы Карелии, получил получил при посредничестве сотрудников государственного оздоровительного учреждения взятку от гендиректора стройфирмы на сумму 3,1 миллиона рублей.

"Незаконные вознаграждения предназначались за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением коммерческим организациям необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении государственных контрактов", - рассказали в СК.

На время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей, добавили в СК.