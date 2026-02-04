Сотрудника новосибирского научного центра "Вектор" задержали за взятку

НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Задержан сотрудник государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, подозреваемый в получении взятки и хищении денежных средств предприятия, сообщает УФСБ по Новосибирской области.

При содействии руководства центра "Вектор" сотрудники УФСБ установили, что сотрудник центра получил свыше 4,7 миллиона рублей в виде взятки за проведение исследований биологических проб в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации. Кроме того, фигурант подозревается в растрате денег в крупном размере, выделенных центру "Вектор" в рамках реализации нацпроекта "Наука и университеты".