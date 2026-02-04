Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 04.02.2026 (обновлено: 09:40 04.02.2026)
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 04.02.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
одесса
москва
одесский район
одесса
москва
одесский район
одесса, москва, одесский район
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Москва, Одесский район
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Украины в Одесской областиПожар на предприятии в Одессе. 4 февраля 2026
Пожар на предприятии в Одессе. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины в Одесской области
Пожар на предприятии в Одессе. 4 февраля 2026
Москва, 4 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
Одессе звучат взрывы", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесском районе Одесской области объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Одесской и Запорожской областях прогремели взрывы
02:10
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаМоскваОдесский район
 
 
