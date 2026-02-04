https://ria.ru/20260204/vzryv-2072070488.html
В Одесской и Запорожской областях прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одесской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на своих... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
запорожская область
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
В Одесской и Запорожской областях на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы