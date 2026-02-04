Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 04.02.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 04.02.2026
В Сумах прогремел новый взрыв
Взрыв вновь прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.02.2026
2026
украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область
В Сумах прогремел новый взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Взрыв вновь прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Во вторник телеканал несколько раз сообщал о взрывах в городе.
В Киевской области прогремели взрывы
