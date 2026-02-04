https://ria.ru/20260204/vzryv-2072062813.html
В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах прогремел новый взрыв - РИА Новости, 04.02.2026
В Сумах прогремел новый взрыв
Взрыв вновь прогремел во вторник в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
В Сумах прогремел новый взрыв
В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв