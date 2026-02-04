В МО упростили оформление выплат на питание для матерей и детей

"Теперь умный сервис автоматически подтягивает нужную информацию из личного кабинета "Госуслуг" или из информационной системы Минсоцразвития при их наличии", – объяснила министр.

Такие выплаты предоставляются беременным женщинам с момента постановки на учет врачом после 12-й недели, кормящим матерям в течение первых шести месяцев после родов, а также детям до трехлетнего возраста включительно. По данным мингосуправления, в 2025 году количество соответствующих обращений граждан через электронную систему превысило отметку в 88,9 тысячи.