В МО упростили оформление выплат на питание для матерей и детей
В МО упростили оформление выплат на питание для матерей и детей
В МО упростили оформление выплат на питание для матерей и детей
Процесс подачи заявлений на получение ежемесячных денежных выплат на питание будущим и кормящим матерям, а также детям до трех лет существенно упростили в... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости.
Процесс подачи заявлений на получение ежемесячных денежных выплат на питание будущим и кормящим матерям, а также детям до трех лет существенно упростили в Подмосковье. Об этом сообщил 360.ru
со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.
Глава ведомства Надежда Куртяник отметила удобство обновленной процедуры: пользователям не придется самостоятельно вносить данные о ребенке.
"Теперь умный сервис автоматически подтягивает нужную информацию из личного кабинета "Госуслуг" или из информационной системы Минсоцразвития при их наличии", – объяснила министр.
Такие выплаты предоставляются беременным женщинам с момента постановки на учет врачом после 12-й недели, кормящим матерям в течение первых шести месяцев после родов, а также детям до трехлетнего возраста включительно. По данным мингосуправления, в 2025 году количество соответствующих обращений граждан через электронную систему превысило отметку в 88,9 тысячи.