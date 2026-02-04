https://ria.ru/20260204/vybory-2072122384.html
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы
Ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ – 20 сентября 2026 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии России. РИА Новости, 04.02.2026
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы
ЦИК: голосование на выборах депутатов Госдумы планируется 20 сентября