Рейтинг@Mail.ru
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 04.02.2026 (обновлено: 11:11 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/vybory-2072122384.html
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы - РИА Новости, 04.02.2026
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы
Ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ – 20 сентября 2026 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии России. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:04:00+03:00
2026-02-04T11:11:00+03:00
политика
госдума рф
цик рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_0:69:3398:1980_1920x0_80_0_0_11f211826960074e005867d36e6569d9.jpg
https://ria.ru/20260203/gosduma-2071885294.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651817_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_095455da796bb04a97d8408642653a38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, госдума рф, цик рф, россия
Политика, Госдума РФ, ЦИК РФ, Россия
ЦИК назвал ожидаемую дату голосования на выборах депутатов Госдумы

ЦИК: голосование на выборах депутатов Госдумы планируется 20 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы РФ – 20 сентября 2026 года, сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
"Выборы (депутатов Госдумы - ред.) своим указом назначит президент России, который должен быть опубликован в июне 2026 года. Срок полномочий Думы IX созыва составит пять лет, до сентября 2031 года. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Государственная дума предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования – 20 сентября 2026 года", - сообщили в Telegram-канале ЦИК России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В ГД заявили о попытках ЕС помешать наблюдению за выборами в Госдуму
3 февраля, 11:22
 
ПолитикаГосдума РФЦИК РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала