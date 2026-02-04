МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Иностранный наемник ВСУ, имеющий боевой опыт в Афганистане, Ираке и странах Африки, сравнил происходящее на фронте с Диким Западом, его слова приводит портал Euractiv.
"Я приехал на Украину исключительно для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь. Я взял с собой два больших разведывательных беспилотника. Но я сразу понял, что сильно недооценил обстановку на фронте. Уровень варварства и пиратства меня просто ошеломил. В первое время это напоминало Дикий Запад", — рассказал он изданию на условиях анонимности.
По словам собеседника издания, подавляющее большинство западных наемников приехали на Украину "в поисках славы", однако не смогли достичь задуманного и разочаровались.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.