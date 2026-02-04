Рейтинг@Mail.ru
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ - РИА Новости, 04.02.2026
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ
Иностранный наемник ВСУ, имеющий боевой опыт в Афганистане, Ираке и странах Африки, сравнил происходящее на фронте с Диким Западом, его слова приводит портал...
"Дикий Запад". Произошедшее на фронте ошеломило наемника ВСУ

Наемник ВСУ сравнил обстановку на Украине с Диким Западом

© AP Photo / Libkos Украинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Иностранный наемник ВСУ, имеющий боевой опыт в Афганистане, Ираке и странах Африки, сравнил происходящее на фронте с Диким Западом, его слова приводит портал Euractiv.
"Я приехал на Украину исключительно для того, чтобы посмотреть, чем я могу помочь. Я взял с собой два больших разведывательных беспилотника. Но я сразу понял, что сильно недооценил обстановку на фронте. Уровень варварства и пиратства меня просто ошеломил. В первое время это напоминало Дикий Запад", — рассказал он изданию на условиях анонимности.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В США узнали, какого подвоха боится Украина
Вчера, 16:32
По словам собеседника издания, подавляющее большинство западных наемников приехали на Украину "в поисках славы", однако не смогли достичь задуманного и разочаровались.
Минобороны не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Невеста - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
На Украине хотят разрешить брак с 14-летними девочками
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на Украине Украина Афганистан Ирак Вооруженные силы Украины
 
 
