Рейтинг@Mail.ru
На оператора БПЛА ВСУ завели дело о теракте - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/vsu-2072265672.html
На оператора БПЛА ВСУ завели дело о теракте
На оператора БПЛА ВСУ завели дело о теракте - РИА Новости, 04.02.2026
На оператора БПЛА ВСУ завели дело о теракте
Уголовное дело о теракте возбуждено на оператора БПЛА ВСУ Сергея Зенича, сбросившего в ноябре с БПЛА боеприпас, в результате детонации которого в Брянской... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:05:00+03:00
2026-02-04T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
украина
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_0:21:2640:1505_1920x0_80_0_0_19a58d3bf7d52683c4aab7cf71bff098.jpg
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072190005.html
брянская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150070/68/1500706868_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_7bbacc5655113be0ec96d5529afa7041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, украина, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
На оператора БПЛА ВСУ завели дело о теракте

СК завел дело на сбросившего боеприпас на Брянскую область оператора БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено на оператора БПЛА ВСУ Сергея Зенича, сбросившего в ноябре с БПЛА боеприпас, в результате детонации которого в Брянской области погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата воинских формирований Украины Сергея Зенича. Он подозревается в совершении террористического акта на территории Российской Федерации пункт "б" часть 3 статьи 205 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.
Следствием установлено, что 30 октября 2025 года Зенич, находясь на Украине, запустил БПЛА, с которого был сброшен боеприпас на село Гудовка Погарского района Брянской области. В результате детонации погиб один человек.
Местонахождение украинского военного устанавливается. Подчеркивается также, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных Зеничем преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В России за вторжение в Курскую область осудили более 400 боевиков ВСУ
Вчера, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала