На оператора БПЛА ВСУ завели дело о теракте

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено на оператора БПЛА ВСУ Сергея Зенича, сбросившего в ноябре с БПЛА боеприпас, в результате детонации которого в Брянской области погиб мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении оператора беспилотного летательного аппарата воинских формирований Украины Сергея Зенича. Он подозревается в совершении террористического акта на территории Российской Федерации пункт "б" часть 3 статьи 205 УК РФ", - сообщили в пресс-службе.
Следствием установлено, что 30 октября 2025 года Зенич, находясь на Украине, запустил БПЛА, с которого был сброшен боеприпас на село Гудовка Погарского района Брянской области. В результате детонации погиб один человек.
Местонахождение украинского военного устанавливается. Подчеркивается также, что в рамках расследования будут установлены все обстоятельства совершенных Зеничем преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям.