https://ria.ru/20260204/vsu-2072128847.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 04.02.2026
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина
Удар украинских войск унес жизнь 88-летней женщины в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:36:00+03:00
2026-02-04T11:36:00+03:00
2026-02-04T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260204/udar-2072122219.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области при обстреле ВСУ погибла женщина
В Херсонской области в Голой Пристани при обстрела ВСУ погибла женщина