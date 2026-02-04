https://ria.ru/20260204/vsu-2072115467.html
При ударе ВСУ по автобусу в ЛНР погибли два человека
Два мирных жителя села Новокраснянка Кременского района ЛНР погибли в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус во вторник вечером,... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганская народная республика
