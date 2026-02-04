https://ria.ru/20260204/vsu-2072104525.html
ВСУ нанесли удар HIMARS и ракетами "Нептун" по Брянской области
ВСУ нанесли удар HIMARS и ракетами "Нептун" по Брянской области - РИА Новости, 04.02.2026
ВСУ нанесли удар HIMARS и ракетами "Нептун" по Брянской области
ВСУ нанесли удар по Брянской области с помощью РСЗО HIMARS и управляемых ракет большой дальности "Нептун", сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
ВСУ нанесли удар HIMARS и ракетами "Нептун" по Брянской области
ВСУ ударили по Брянской области HIMARS и ракетам большой дальности "Нептун"