Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий, сержант Сергей Кулага рассказал, что был мобилизован несмотря на статус "не годен", несколько месяцев проходил подготовку, в том числе за границей, однако попал в плен к бойцам российской группировки "Север", даже не доехав до позиции, где должен был копать блиндажи.

"Встретили меня представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), дали направление, сказали прибыть в военкомат и обновить данные... они проверили по компьютеру военные билеты, потом автоматически выписали направление в больницу на ВЛК для прохождения врачей… в свое время я горилку пил и у нарколога отмечался – у врача. У меня там статья была от него", - сказал Кулага в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ

Он уточнил, что пошёл в военкомат добровольно, потому что боялся штрафов, которые полагаются на Украине мужчинам в возрасте до 60 лет, кто этого не сделает.

После Кулага два месяца проходил базовую общевойсковую подготовку в Полтаве . Он должен был получить воинскую учётную специальность "связист", но не смог, потому что плохо занимался, и остался стрелком.

Великобритании, Эстонии и Малайзии. Потом будущий пленный успел полежать в больнице, а затем был направлен в сводную роту в Житомир , где пробыл ещё месяц перед тем, как его перевели в Черкассы . Оттуда Кулагу отвезли учиться на сапера в Польшу . По его словам, там, помимо поляков, были инструкторы из Канады

Вернувшимся из Польши военнослужащим объявили, что они поедут под Харьков копать блиндажи.

"И потом утром, когда за нами приехала машина, мы сели и поехали. А там потом дроны – мы остановились, потом пробили колесо... Мы думали, что это наши – мы остановились, когда нас подзывали, говорят, идите быстрее – дроны летают, говорят, быстрее, идите, бегите к нам. Мы были одеты в гражданскую одежду. Мы перебежали дорогу и в кусты – там развалины… идите, крикнули, идите… Мы подошли, а там нас уже арестовали, положили на землю", - добавил пленный.