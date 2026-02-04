Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/vsu-2072093650.html
Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции
Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции - РИА Новости, 04.02.2026
Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции
Украинский военнослужащий, сержант Сергей Кулага рассказал, что был мобилизован несмотря на статус "не годен", несколько месяцев проходил подготовку, в том... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:00:00+03:00
2026-02-04T09:00:00+03:00
украина
польша
полтава
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_490caecee5a7b9a5c91748b214d72530.jpg
https://ria.ru/20260203/ukraina-2072057969.html
https://ria.ru/20260203/ssha-2071951497.html
украина
польша
полтава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613961_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_119a7cfe76cdd4b628d07e8b3ed8d55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, польша, полтава, министерство обороны рф (минобороны рф)
Украина, Польша, Полтава, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции

Военнослужащий ВСУ Кулага рассказал, что попал в плен, даже не доехав до позиции

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий, сержант Сергей Кулага рассказал, что был мобилизован несмотря на статус "не годен", несколько месяцев проходил подготовку, в том числе за границей, однако попал в плен к бойцам российской группировки "Север", даже не доехав до позиции, где должен был копать блиндажи.
"Встретили меня представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), дали направление, сказали прибыть в военкомат и обновить данные... они проверили по компьютеру военные билеты, потом автоматически выписали направление в больницу на ВЛК для прохождения врачей… в свое время я горилку пил и у нарколога отмечался – у врача. У меня там статья была от него", - сказал Кулага в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Киев эвакуирует население Харьковской области за линией соприкосновения
Вчера, 23:06
Он уточнил, что пошёл в военкомат добровольно, потому что боялся штрафов, которые полагаются на Украине мужчинам в возрасте до 60 лет, кто этого не сделает.
После Кулага два месяца проходил базовую общевойсковую подготовку в Полтаве. Он должен был получить воинскую учётную специальность "связист", но не смог, потому что плохо занимался, и остался стрелком.
Потом будущий пленный успел полежать в больнице, а затем был направлен в сводную роту в Житомир, где пробыл ещё месяц перед тем, как его перевели в Черкассы. Оттуда Кулагу отвезли учиться на сапера в Польшу. По его словам, там, помимо поляков, были инструкторы из Канады, Великобритании, Эстонии и Малайзии.
Вернувшимся из Польши военнослужащим объявили, что они поедут под Харьков копать блиндажи.
"И потом утром, когда за нами приехала машина, мы сели и поехали. А там потом дроны – мы остановились, потом пробили колесо... Мы думали, что это наши – мы остановились, когда нас подзывали, говорят, идите быстрее – дроны летают, говорят, быстрее, идите, бегите к нам. Мы были одеты в гражданскую одежду. Мы перебежали дорогу и в кусты – там развалины… идите, крикнули, идите… Мы подошли, а там нас уже арестовали, положили на землю", - добавил пленный.
Своим соотечественникам он передал, что тем, кто попадёт в такую же ситуацию, лучше сдаться в плен, чем погибнуть.
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Ввязываться в войну". План США и Европы против России поразил журналиста
Вчера, 14:52
 
УкраинаПольшаПолтаваМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала