Военнослужащий ВСУ рассказал, как попал в плен, не доехав до позиции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский военнослужащий, сержант Сергей Кулага рассказал, что был мобилизован несмотря на статус "не годен", несколько месяцев проходил подготовку, в том числе за границей, однако попал в плен к бойцам российской группировки "Север", даже не доехав до позиции, где должен был копать блиндажи.
"Встретили меня представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.), дали направление, сказали прибыть в военкомат и обновить данные... они проверили по компьютеру военные билеты, потом автоматически выписали направление в больницу на ВЛК для прохождения врачей… в свое время я горилку пил и у нарколога отмечался – у врача. У меня там статья была от него", - сказал Кулага в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что пошёл в военкомат добровольно, потому что боялся штрафов, которые полагаются на Украине мужчинам в возрасте до 60 лет, кто этого не сделает.
После Кулага два месяца проходил базовую общевойсковую подготовку в Полтаве. Он должен был получить воинскую учётную специальность "связист", но не смог, потому что плохо занимался, и остался стрелком.
Потом будущий пленный успел полежать в больнице, а затем был направлен в сводную роту в Житомир, где пробыл ещё месяц перед тем, как его перевели в Черкассы. Оттуда Кулагу отвезли учиться на сапера в Польшу. По его словам, там, помимо поляков, были инструкторы из Канады, Великобритании, Эстонии и Малайзии.
Вернувшимся из Польши военнослужащим объявили, что они поедут под Харьков копать блиндажи.
"И потом утром, когда за нами приехала машина, мы сели и поехали. А там потом дроны – мы остановились, потом пробили колесо... Мы думали, что это наши – мы остановились, когда нас подзывали, говорят, идите быстрее – дроны летают, говорят, быстрее, идите, бегите к нам. Мы были одеты в гражданскую одежду. Мы перебежали дорогу и в кусты – там развалины… идите, крикнули, идите… Мы подошли, а там нас уже арестовали, положили на землю", - добавил пленный.
Своим соотечественникам он передал, что тем, кто попадёт в такую же ситуацию, лучше сдаться в плен, чем погибнуть.