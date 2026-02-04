https://ria.ru/20260204/vsu-2072086122.html
Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен
Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен - РИА Новости, 04.02.2026
Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен
Командир ВСУ в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:21:00+03:00
2026-02-04T07:21:00+03:00
2026-02-04T07:21:00+03:00
россия
донецкая народная республика
Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен
РИА Новости: командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Командир ВСУ в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко.
По словам пленного, по их позиции начала работать артиллерия и FPV-дроны.
"Я предложил ребятам сдаться, мне старший группы дал в глаз, сказал, что это плохая идея", - сказал пленный.
Он добавил, что в момент штурма его сослуживцы погибли, а сам он находился в соседней комнате, после чего сдался в плен.
