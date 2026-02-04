Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Командир ВСУ в Димитрове избил подчиненного за идею сдаться в плен, рассказал РИА Новости военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко.

По словам пленного, по их позиции начала работать артиллерия и FPV-дроны.

"Я предложил ребятам сдаться, мне старший группы дал в глаз, сказал, что это плохая идея", - сказал пленный.