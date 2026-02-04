https://ria.ru/20260204/vsu-2072082581.html
Командование ВСУ не дает родственникам погибших документы о смерти
Командование ВСУ не дает родственникам погибших документы о смерти - РИА Новости, 04.02.2026
Командование ВСУ не дает родственникам погибших документы о смерти
Командование ВСУ на сумском направлении отказывает родственникам погибших солдат в выдаче документов о смерти, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 04.02.2026
