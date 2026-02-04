Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 04.02.2026
ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое
ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое - РИА Новости, 04.02.2026
ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое
Противник потерял до взвода личного состава во время освобождения населенного пункта Сухецкое российскими войсками в ДНР, отступить не удалось никому, сообщил... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия
ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое

РИА Новости: ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое

© AP Photo / Andriy Andriyenko Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Противник потерял до взвода личного состава во время освобождения населенного пункта Сухецкое российскими войсками в ДНР, отступить не удалось никому, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 55-ой дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Крым".
"Был вот инцидент, у нас дом был, и в доме не было стены, и сидело два противника. Подошли аккуратно, забросали (гранатами-ред.), предложили сдаться. Они отказались – были уничтожены", – рассказал "Крым".
Российские военнослужащие в зоне СВО
Минобороны рассказало о работе связистов на левом берегу Днепра
05:08
05:08
По словам морпеха, противник тщательно минировал подходы к своим укрытиям противопехотными минами, что требовало от штурмовиков повышенного внимания.
"При нашем штурме противник потерял до взвода. Пытался отступать, но был уничтожен. Наша воздушная разведка не засекла уходящего противника, живого, имеется в виду. То есть никому скрыться не удалось. Резервы к ним не подходили", – уточнил боец.
Собеседник агентства также отметил, что во время освобождения Сухецкого артиллерия ВС РФ активно наносила удары по тылам противника в данном районе, лишив противника возможности организовать контратаку.
"Крым" добровольно предложил командиру свою кандидатуру для усиления и в результате возглавил одну из штурмовых групп, освобождавших поселок. Одним из первых вошел в Сухецкое и выполнял боевые задачи до полного освобождения от противника.
Минобороны РФ 1 февраля сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Сухецкое в ДНР.
Российские военнослужащие
Боец рассказал о поиске целей ВСУ в зоне СВО
05:06
05:06
 
Специальная военная операция на Украине Донецкая Народная Республика Россия
 
 
