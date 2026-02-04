ВСУ потеряли до взвода пехоты в боях за Сухецкое

ДОНЕЦК, 4 фев – РИА Новости. Противник потерял до взвода личного состава во время освобождения населенного пункта Сухецкое российскими войсками в ДНР, отступить не удалось никому, сообщил РИА Новости заместитель командира роты 55-ой дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Крым".

"Был вот инцидент, у нас дом был, и в доме не было стены, и сидело два противника. Подошли аккуратно, забросали (гранатами-ред.), предложили сдаться. Они отказались – были уничтожены", – рассказал "Крым".

По словам морпеха, противник тщательно минировал подходы к своим укрытиям противопехотными минами, что требовало от штурмовиков повышенного внимания.

"При нашем штурме противник потерял до взвода. Пытался отступать, но был уничтожен. Наша воздушная разведка не засекла уходящего противника, живого, имеется в виду. То есть никому скрыться не удалось. Резервы к ним не подходили", – уточнил боец.

Собеседник агентства также отметил, что во время освобождения Сухецкого артиллерия ВС РФ активно наносила удары по тылам противника в данном районе, лишив противника возможности организовать контратаку.

"Крым" добровольно предложил командиру свою кандидатуру для усиления и в результате возглавил одну из штурмовых групп, освобождавших поселок. Одним из первых вошел в Сухецкое и выполнял боевые задачи до полного освобождения от противника.