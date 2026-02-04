ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащих из тыла ВСУ, независимо от состояния здоровья, переводят в боевые подразделения, а в ВДВ начали попадать даже инвалиды, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.

По словам пленного из 79-й бригады ВСУ Сергея Салко, обучение продолжается всего два месяца.

"За два месяца ВДВ шникам стать вообще невозможно, потому что сейчас набирают всех инвалидов с пластинами в ногах, без пальцев, без глаз. Вот такие сейчас ВДВшники", - сказал он.

Другой пленный из 61-го полка ВСУ Роман Сидляр рассказал, что сейчас в боевых подразделениях настолько не хватает личного состава, что в них переводят из тыловых подразделений всех подряд, независимо от состояния здоровья.