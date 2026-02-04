Рейтинг@Mail.ru
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные - РИА Новости, 04.02.2026
04:10 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/vsu-2072075038.html
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные
2026-02-04T04:10:00+03:00
2026-02-04T04:10:00+03:00
https://ria.ru/20260204/vsu-2072070603.html
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные

ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащих из тыла ВСУ, независимо от состояния здоровья, переводят в боевые подразделения, а в ВДВ начали попадать даже инвалиды, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.
По словам пленного из 79-й бригады ВСУ Сергея Салко, обучение продолжается всего два месяца.
"За два месяца ВДВшникам стать вообще невозможно, потому что сейчас набирают всех инвалидов с пластинами в ногах, без пальцев, без глаз. Вот такие сейчас ВДВшники", - сказал он.
Другой пленный из 61-го полка ВСУ Роман Сидляр рассказал, что сейчас в боевых подразделениях настолько не хватает личного состава, что в них переводят из тыловых подразделений всех подряд, независимо от состояния здоровья.
"Людей настолько не хватает, что меня в 59 лет кинули на ноль (линию боевого соприкосновения - ред.)", - объяснил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
ВСУ отступали из Димитрова без приказа, рассказал пленный
02:11
 
