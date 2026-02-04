https://ria.ru/20260204/vsu-2072075038.html
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные - РИА Новости, 04.02.2026
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные
Военнослужащих из тыла ВСУ, независимо от состояния здоровья, переводят в боевые подразделения, а в ВДВ начали попадать даже инвалиды, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T04:10:00+03:00
2026-02-04T04:10:00+03:00
2026-02-04T04:10:00+03:00
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_7ea21b69108e25cd39977f37428834ab.jpg
https://ria.ru/20260204/vsu-2072070603.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067214626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b2ae5c29665afd43597d916f653f711.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
ВСУ отправляют на передовую тыловиков, рассказали пленные
РИА Новости: ВСУ отправляют на передовую тыловиков
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Военнослужащих из тыла ВСУ, независимо от состояния здоровья, переводят в боевые подразделения, а в ВДВ начали попадать даже инвалиды, рассказали РИА Новости украинские военнопленные.
По словам пленного из 79-й бригады ВСУ
Сергея Салко, обучение продолжается всего два месяца.
"За два месяца ВДВ
шникам стать вообще невозможно, потому что сейчас набирают всех инвалидов с пластинами в ногах, без пальцев, без глаз. Вот такие сейчас ВДВшники", - сказал он.
Другой пленный из 61-го полка ВСУ Роман Сидляр рассказал, что сейчас в боевых подразделениях настолько не хватает личного состава, что в них переводят из тыловых подразделений всех подряд, независимо от состояния здоровья.
"Людей настолько не хватает, что меня в 59 лет кинули на ноль (линию боевого соприкосновения - ред.)", - объяснил он.