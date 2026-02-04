Рейтинг@Mail.ru
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась - РИА Новости, 04.02.2026
09:51 04.02.2026 (обновлено: 11:13 04.02.2026)
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась
Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби завершилась, сообщает азербайджанский... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, абу-даби, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Абу-Даби, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась

В Абу-Даби завершилась встреча Алиева и Пашиняна

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби. 4 февраля 2026
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби. 4 февраля 2026
БАКУ, 4 фев - РИА Новости. Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби завершилась, сообщает азербайджанский информационный сайт Axar.az.
"Встреча Алиева и Пашиняна в Абу-Даби завершилась", - говорится в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Алиев заявил о готовности внести вклад в устранение напряженности в регионе
31 января, 22:41
 
В миреАбу-ДабиАзербайджанАрменияИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
