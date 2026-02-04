https://ria.ru/20260204/vstrecha-2072103920.html
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась - РИА Новости, 04.02.2026
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась
Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Абу-Даби завершилась, сообщает азербайджанский... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:51:00+03:00
2026-02-04T09:51:00+03:00
2026-02-04T11:13:00+03:00
в мире
абу-даби
азербайджан
армения
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072123060_0:61:1340:816_1920x0_80_0_0_471c5902ade70912146a31acf6e4e138.jpg
https://ria.ru/20260131/azerbaydzhan-2071482582.html
абу-даби
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072123060_60:0:1275:911_1920x0_80_0_0_56f127c32feace9065e94f671f254bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Абу-Даби, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Встреча Алиева и Пашиняна завершилась
В Абу-Даби завершилась встреча Алиева и Пашиняна