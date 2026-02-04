Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро назвал состоявшуюся в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом позитивной и заявил, что их разговор был сосредоточен на поиске точек соприкосновения между странами.

Колумбийский лидер также сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетики, включая развитие возобновляемых источников энергии. Петро указал на потенциал северных регионов Колумбии в сфере солнечной энергетики, а также на проекты в области зеленого водорода, которые уже готовы к экспорту.