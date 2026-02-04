Рейтинг@Mail.ru
Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме - РИА Новости, 04.02.2026
03:13 04.02.2026
Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме
Президент Колумбии Густаво Петро назвал состоявшуюся в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом позитивной и заявил, что их разговор был... РИА Новости, 04.02.2026
в мире
колумбия
венесуэла
сша
густаво петро
дональд трамп
колумбия
венесуэла
сша
в мире, колумбия, венесуэла, сша, густаво петро, дональд трамп
В мире, Колумбия, Венесуэла, США, Густаво Петро, Дональд Трамп
Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме

Густаво Петро: встреча с Трампом была позитивной

МЕХИКО, 4 фев - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро назвал состоявшуюся в Белом доме встречу с президентом США Дональдом Трампом позитивной и заявил, что их разговор был сосредоточен на поиске точек соприкосновения между странами.
"Прежде всего она была позитивной - такова реальность. Я считаю, что в момент глубокой напряжённости между Соединёнными Штатами и Латинской Америкой в целом, которая начинается вокруг темы Карибского бассейна, это имеет особое значение", - сказал Петро журналистам в Вашингтоне, его выступление показало в соцсетях правительство Колумбии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп прокомментировал отношения США с Колумбией
9 января, 21:56
По его словам, разговор с Трампом начался с темы свободы, которую он назвал общей ценностью, несмотря на различия между странами, и это стало отправной точкой для обсуждения более широких вопросов международной повестки.
Отдельное внимание было уделено ситуации в Венесуэле и возможностям ее экономической реанимации при участии Колумбии, в том числе за счет развития трансграничных связей. Петро напомнил, что Колумбия и Венесуэла имеют общую историю и фактически являются единым народом, что, по его мнению, должно учитываться при поиске решений.
Колумбийский лидер также сообщил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетики, включая развитие возобновляемых источников энергии. Петро указал на потенциал северных регионов Колумбии в сфере солнечной энергетики, а также на проекты в области зеленого водорода, которые уже готовы к экспорту.
Здание Министерства иностранных дел Колумбии в Боготе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Колумбии считают, что США не будут проводить операцию против нее
7 января, 14:05
 
В миреКолумбияВенесуэлаСШАГуставо ПетроДональд Трамп
 
 
