МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зенитный ракетные комплекс (ЗРК) "Тор" стал межвидовым, в 2025 году изготовлена первая партия комплексов "Тор-М2КМ" для кораблей ВМФ России, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз –Антей") Фанил Зиятдинов.

"Модуль ("Тор-М2КМ" на базе новейшего "Тор-М2" - ред.) может применяться и для боевой работы на кораблях – в 2025 году началось изготовление первой партии этих изделий в интересах ВМФ. Для флота также разрабатывается ЗРК "Тор МФ", интегрированный в корабельную архитектуру. Таким образом, наш комплекс стал межвидовым", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона ", с которым ознакомилось РИА Новости.

Он также отметил, что зенитные ракетные комплексы "Тор" до недавнего времени обеспечивали интересы войсковой ПВО.