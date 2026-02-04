https://ria.ru/20260204/vs-2072062334.html
ЗРК "Тор" стал межвидовым
ЗРК "Тор" стал межвидовым - РИА Новости, 04.02.2026
ЗРК "Тор" стал межвидовым
Зенитный ракетные комплекс (ЗРК) "Тор" стал межвидовым, в 2025 году изготовлена первая партия комплексов "Тор-М2КМ" для кораблей ВМФ России, заявил генеральный... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:01:00+03:00
2026-02-04T00:01:00+03:00
2026-02-04T00:01:00+03:00
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104483/79/1044837948_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_770a002d96232c0c855ef5930bd5f8a7.jpg
https://ria.ru/20251125/belorussija-2057499840.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104483/79/1044837948_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_a2a6a250a1f1878a64031263cf183b7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
ЗРК "Тор" стал межвидовым
Зиятдинов: ЗРК "Тор" стал межвидовым
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зенитный ракетные комплекс (ЗРК) "Тор" стал межвидовым, в 2025 году изготовлена первая партия комплексов "Тор-М2КМ" для кораблей ВМФ России, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз –Антей") Фанил Зиятдинов.
"Модуль ("Тор-М2КМ" на базе новейшего "Тор-М2" - ред.) может применяться и для боевой работы на кораблях – в 2025 году началось изготовление первой партии этих изделий в интересах ВМФ. Для флота также разрабатывается ЗРК "Тор МФ", интегрированный в корабельную архитектуру. Таким образом, наш комплекс стал межвидовым", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона
", с которым ознакомилось РИА Новости.
Он также отметил, что зенитные ракетные комплексы "Тор" до недавнего времени обеспечивали интересы войсковой ПВО.
"Сейчас они задействованы также для прикрытия важнейших объектов на передовой и в тылу. Для этих задач разработан боевой модуль "Тор-М2КМ" на базе новейшего "Тор-М2", - заявил гендиректор "Купола".