ЗРК "Тор" стал межвидовым
00:01 04.02.2026
ЗРК "Тор" стал межвидовым
ЗРК "Тор" стал межвидовым
Зенитный ракетные комплекс (ЗРК) "Тор" стал межвидовым, в 2025 году изготовлена первая партия комплексов "Тор-М2КМ" для кораблей ВМФ России, заявил генеральный... РИА Новости, 04.02.2026
ЗРК "Тор" стал межвидовым

© Фото : Ижевский электромеханический завод "Купол"Зенитно-ракетный комплекс "Тор М2КМ"
Зенитно-ракетный комплекс Тор М2КМ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Ижевский электромеханический завод "Купол"
Зенитно-ракетный комплекс "Тор М2КМ". Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Зенитный ракетные комплекс (ЗРК) "Тор" стал межвидовым, в 2025 году изготовлена первая партия комплексов "Тор-М2КМ" для кораблей ВМФ России, заявил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз –Антей") Фанил Зиятдинов.
"Модуль ("Тор-М2КМ" на базе новейшего "Тор-М2" - ред.) может применяться и для боевой работы на кораблях – в 2025 году началось изготовление первой партии этих изделий в интересах ВМФ. Для флота также разрабатывается ЗРК "Тор МФ", интегрированный в корабельную архитектуру. Таким образом, наш комплекс стал межвидовым", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", с которым ознакомилось РИА Новости.
Он также отметил, что зенитные ракетные комплексы "Тор" до недавнего времени обеспечивали интересы войсковой ПВО.
"Сейчас они задействованы также для прикрытия важнейших объектов на передовой и в тылу. Для этих задач разработан боевой модуль "Тор-М2КМ" на базе новейшего "Тор-М2", - заявил гендиректор "Купола".
Боевое дежурство экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Белоруссию прибыли батареи ЗРК "Тор-М2"
25 ноября 2025, 18:43
 
Безопасность
 
 
