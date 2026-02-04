Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, какие продукты нужно есть каждый день
04:29 04.02.2026
Врач рассказала, какие продукты нужно есть каждый день
Врач рассказала, какие продукты нужно есть каждый день
Врач рассказала, какие продукты нужно есть каждый день
Человеку рекомендуется включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей, а также продукты с содержанием белков и жиров, заявила РИА Новости заведующая...
2026
Общество
Врач рассказала, какие продукты нужно есть каждый день

РИА Новости: каждый день необходимо есть не менее 400 граммов овощей

Овощной отдел супермаркета
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Человеку рекомендуется включать в ежедневный рацион не менее 400 граммов овощей, а также продукты с содержанием белков и жиров, заявила РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"С точки зрения медицины мы рассматриваем принцип питания, а не один конкретный продукт. Если все-таки мы выделяем ежедневный базовый компонент, то это овощи по рекомендации не менее 400-500 граммов ежедневно. Это, скажем так, единственная группа продуктов, которая действительно не оспаривается: клетчатка — значит здоровый ЖКТ и микробиом, витамины и минералы, снижение риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний", — сказала Волкова.
Кроме того, врач рекомендовала включить в каждый основной прием пищи продукты с содержанием белков и жиров, а также достаточное количество воды.
"История о том, что нужно обязательно есть какой-то один продукт, — это миф, реальность — это сбалансированный рацион", — отметила Волкова.
Нарезанная морковь - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть морковь
2 февраля, 04:43
 
Общество
 
 
