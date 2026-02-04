Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине
14:17 04.02.2026 (обновлено: 14:40 04.02.2026)
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине
в мире, россия, украина, мария захарова, франция, нато
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Франция, НАТО
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Размещение войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для нас это категорически неприемлемо (размещение войск "коалиции желающих" - ред.). Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели", - сказала она в ходе брифинга.
"Вот эти самые некие войска от некой "коалиции желающих" возглавят Британия и Франция. Всё это, конечно, неприкрытые планы осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть", - отметила Захарова.
Она напомнила, что именно расширение НАТО вплоть до границ России, включая Украину – одна из первопричин украинского конфликта, и без её устранения невозможно его урегулирование.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Медведчук прокомментировал заявление Рютте о войсках НАТО на Украине
