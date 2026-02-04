https://ria.ru/20260204/voyska-2072202181.html
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине
Размещение войск "коалиции желающих" на Украине будет рассматриваться законными военными целями и абсолютно неприемлемо их размещение после мирного соглашения,... РИА Новости, 04.02.2026
МИД прокомментировал идею размещения войск "коалиции желающих" на Украине
МИД: войска коалиции желающих на Украине будут рассматриваться как законная цель