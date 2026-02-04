В академии Генштаба рассказали, какими могут быть будущие войны

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Будущие военные конфликты сконцентрируются на человеческих нейробиологических уязвимостях и поставят в приоритет "битву за мозг", говорится в статье издаваемого Минобороны России журнала "Военная мысль", с которой ознакомилось РИА Новости.

"Битвой за мозг" называют концепцию "когнитивной войны", суть которой заключается в реализации стратегии подчинения противника через изменение его мышления, памяти и поведенческих паттернов без прямого насилия. Для этого используют уязвимости нейробиологии и цифрового следа.

"Все большее значение приобретает внедрение робототехники и различных форм дистанционной войны, а также технологий искусственного интеллекта, что следует рассматривать как объективную тенденцию. Кроме того, в военных конфликтах будущего "битва за мозг" (термин, введенный военными экспертами США ) с высокой вероятностью станет главной и приоритетной составляющей любой гибридной войны", - говорится в статье за авторством начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого

В публикации утверждается, что подтверждением сделанных выводов следует считать результаты обобщения опыта гибридных военных конфликтов начала XXI века, в частности, развязанного на Украине в 2014 году.

"Благодаря современным достижениям науки и техники масштабы гибридизации (сочетание политико-дипломатического, информационно-психологического, экономического и собственно силового воздействия) конфликта на территории Украины значительно возросли", - говорится в статье.

Проанализировав произошедшие на Украине в 2014 году события, Зарудницкий пришел к выводу, что гибридные действия активно реализуются для подготовки, развязывания войн и вооруженных конфликтов, подрыва и ослабления военной мощи, дезорганизации систем государственного и военного управления и в конечном счете поражения вооруженных сил государства - жертвы агрессии.