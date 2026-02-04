Рейтинг@Mail.ru
В академии Генштаба рассказали, какими могут быть будущие войны
04.02.2026
В академии Генштаба рассказали, какими могут быть будущие войны
В академии Генштаба рассказали, какими могут быть будущие войны
Будущие военные конфликты сконцентрируются на человеческих нейробиологических уязвимостях и поставят в приоритет "битву за мозг", говорится в статье издаваемого РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T01:44:00+03:00
2026-02-04T01:44:00+03:00
2026
РИА Новости: будущие войны поставят в приоритет "битву за мозг"

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Будущие военные конфликты сконцентрируются на человеческих нейробиологических уязвимостях и поставят в приоритет "битву за мозг", говорится в статье издаваемого Минобороны России журнала "Военная мысль", с которой ознакомилось РИА Новости.
"Битвой за мозг" называют концепцию "когнитивной войны", суть которой заключается в реализации стратегии подчинения противника через изменение его мышления, памяти и поведенческих паттернов без прямого насилия. Для этого используют уязвимости нейробиологии и цифрового следа.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Ковальчук рассказал, когда началось создание "Буревестника" и "Посейдона"
22 января, 13:26
"Все большее значение приобретает внедрение робототехники и различных форм дистанционной войны, а также технологий искусственного интеллекта, что следует рассматривать как объективную тенденцию. Кроме того, в военных конфликтах будущего "битва за мозг" (термин, введенный военными экспертами США) с высокой вероятностью станет главной и приоритетной составляющей любой гибридной войны", - говорится в статье за авторством начальника Военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковника Владимира Зарудницкого.
В публикации утверждается, что подтверждением сделанных выводов следует считать результаты обобщения опыта гибридных военных конфликтов начала XXI века, в частности, развязанного на Украине в 2014 году.
"Благодаря современным достижениям науки и техники масштабы гибридизации (сочетание политико-дипломатического, информационно-психологического, экономического и собственно силового воздействия) конфликта на территории Украины значительно возросли", - говорится в статье.
Проанализировав произошедшие на Украине в 2014 году события, Зарудницкий пришел к выводу, что гибридные действия активно реализуются для подготовки, развязывания войн и вооруженных конфликтов, подрыва и ослабления военной мощи, дезорганизации систем государственного и военного управления и в конечном счете поражения вооруженных сил государства - жертвы агрессии.
"Это не только показывает, но и доказывает, что в ближайшем будущем комплексные гибридные действия будут еще более активно применяться развитыми в экономическом и военном отношении державами", - подытожил автор.
Фредерик Вансина - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Начальника Генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
19 декабря 2025, 02:42
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
