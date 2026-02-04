Рейтинг@Mail.ru
Техники ВС России создали минный трал для робототехнического комплекса - РИА Новости, 04.02.2026
09:06 04.02.2026
Техники ВС России создали минный трал для робототехнического комплекса
2026
безопасность, вооруженные силы рф
Безопасность, Вооруженные силы РФ
ДОНЕЦК, 4 фев - РИА Новости. Техники подразделения ВС РФ создали минный трал для наземного робототехнического транспортного комплекса (НРТК), который прошел испытания на полигоне и передан на фронт, рассказал РИА Новости командир роты разведывательно-ударных беспилотных систем 55-й дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Хищник".
"Дабы обезопасить маршруты передвижения штурмовых групп, а также сам НРТК для выполнения поставленной боевой задачи, техниками моей лаборатории был придуман противоминный трал, который позволяет сохранить НРТК при наезде на противопехотную мину", - сказал военнослужащий.
По его словам, наземный роботизированный транспортный комплекс - это унифицированное средство под различные виды деятельности. Разработанный противоминный трал успешно прошел апробацию при наезде на несколько противопехотных мин и полностью боеспособен, не понес никаких повреждений.
"Данный образец был уже доставлен на позиции к расчетам для дальнейшего боевого применения", - добавил "Хищник".
В распоряжении РИА Новости оказались кадры полигонных испытаний противоминного трала.
