Появилось видео с места нападения ученицы в красноярской школе

В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.