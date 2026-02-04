Рейтинг@Mail.ru
15:42 04.02.2026
Появилось видео с места нападения ученицы в красноярской школе
Появилось видео с места нападения ученицы в красноярской школе
Прокуратура Красноярского края опубликовало видео с места происшествия в школе Красноярска, где восьмиклассница напала на детей и учителя. РИА Новости, 04.02.2026
Появилось видео с места нападения ученицы в красноярской школе

КРАСНОЯРСК, 4 фев – РИА Новости. Прокуратура Красноярского края опубликовало видео с места происшествия в школе Красноярска, где восьмиклассница напала на детей и учителя.
На опубликованном в Telegram-канале ведомства видео запечатлено несколько пластиковых бутылок с прозрачной и желтоватого цвета жидкостью. На этикетке одной из бутылок надпись "керосин". Часть бутылок стоит на полу, еще несколько находится в рюкзаке или сумке, рядом лежат два огнетушителя. Следующие кадры демонстрируют повреждения в учебном кабинете, где первые парты сдвинуты в сторону. На полу в классе рассыпан белый порошок. Также на видео кабинка туалетом, где на бачке унитаза и стене над ним пепел и копоть.
В среду в ГУ МВД региона поступило сообщение из школы о том, что ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку и после этого нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток. По данным минздрава региона, пострадали пятеро несовершеннолетних. В свою очередь главное управление образования города сообщило, что также пострадал педагог.
Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство, халатности и оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Девушка задержана.
Московского школьника доставили в полицию после угроз от него в соцсетях
3 февраля, 23:19
 
