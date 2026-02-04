Туроператор назвал средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средний чек на отдых во Вьетнаме для россиян в прошлом году составил порядка 70 тысяч рублей на человека на 10 дней, сообщила журналистам руководитель группы стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) туроператора "Русский экспресс" Ирина Юрина.
"Средний чек, который у нас есть, на человека порядка 800 долларов, или 70 тысяч рублей. Тут зависит, конечно, от уровня отеля, потому что они очень сильно разнятся. И мы говорим при этом минимум про 10 ночей, потому что все-таки средняя длительность отдыха тоже 10-12 ночей", - отмечает эксперт.
Анализ статистики компании за 2025 год показал, что поток российских туристов во Вьетнам вырос практически в 5 раз по сравнению с 2024 годом, добавила Юрина. По ее словам, этот скачок стал возможным благодаря расширению авиасообщения, в первую очередь за счет китайских перевозчиков.
Самыми популярными курортами для россиян остаются Нячанг, Фукуок и Дананг. Отмечается значительный рост доли семей с детьми, выбирающих Вьетнам для летнего отдыха, что связано с появлением большого количества отелей, ориентированных на семейную аудиторию, особенно в районе Камрань. Доля таких бронирований достигает не менее 20% и продолжает увеличиваться, отмечает эксперт.
Для тех, кто хочет сэкономить на поездке во Вьетнам, Юрина рекомендует два основных способа: бронировать тур заранее и выбирать перелеты с пересадками.
"Поэтому лучший способ сэкономить, их два на самом деле: не ждать сейчас горящих туров, потому что горящих практически нет. Чартерные программы, безусловно, имеются, но их достаточно небольшое количество, и по факту они распродаются тоже сильно", - порекомендовала Юрина.
