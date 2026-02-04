Рейтинг@Mail.ru
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 04.02.2026 (обновлено: 19:02 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/vens-2072271184.html
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов - РИА Новости, 04.02.2026
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов
США предлагают механизм для стабилизации глобального рынка критических минералов через создание преференциальной торговой зоны с регулируемыми ценами, заявил... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:24:00+03:00
2026-02-04T19:02:00+03:00
в мире
сша
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072296852_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_60837d3a06ebd9b2e586cb4b25892137.jpg
https://ria.ru/20260204/grenlandiya-2072081442.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072296852_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_2db63b036380bff1582f6b7b0e449bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, экономика
В мире, США, Экономика
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов

Вэнс: США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов

© REUTERS / Jonathan ErnstВице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на конференции по критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. 4 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США предлагают механизм для стабилизации глобального рынка критических минералов через создание преференциальной торговой зоны с регулируемыми ценами, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду.
"Администрация Трампа предлагает механизм для возвращения глобального рынка критических минералов к более здоровому и конкурентному состоянию - преференциальную торговую зону… Будут установлены ориентировочные цены на критические минералы на каждом этапе производства, отражающие реальную рыночную стоимость", - заявил Вэнс, выступая на первой министерской встрече по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
СМИ: вопрос Гренландии может подорвать успех форума США по минералам
Вчера, 06:19
 
В миреСШАЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала