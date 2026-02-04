https://ria.ru/20260204/vens-2072271184.html
США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США предлагают механизм для стабилизации глобального рынка критических минералов через создание преференциальной торговой зоны с регулируемыми ценами, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду.
"Администрация Трампа предлагает механизм для возвращения глобального рынка критических минералов к более здоровому и конкурентному состоянию - преференциальную торговую зону… Будут установлены ориентировочные цены на критические минералы на каждом этапе производства, отражающие реальную рыночную стоимость", - заявил Вэнс, выступая на первой министерской встрече по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций.