США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. США предлагают механизм для стабилизации глобального рынка критических минералов через создание преференциальной торговой зоны с регулируемыми ценами, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в среду.

"Администрация Трампа предлагает механизм для возвращения глобального рынка критических минералов к более здоровому и конкурентному состоянию - преференциальную торговую зону… Будут установлены ориентировочные цены на критические минералы на каждом этапе производства, отражающие реальную рыночную стоимость", - заявил Вэнс, выступая на первой министерской встрече по критически важным минералам, в которой принимают участие свыше 50 делегаций.