Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине

БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Венгрия запрещает въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Правительство на сегодняшнем заседании решило, что мы запретим лицам, участвовавшим в принудительной мобилизации, гражданам Украины, въезд на территорию Венгрии", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей".