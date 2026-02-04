https://ria.ru/20260204/vengriya-2072279101.html
Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине
БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Венгрия запрещает въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Правительство на сегодняшнем заседании решило, что мы запретим лицам, участвовавшим в принудительной мобилизации, гражданам Украины, въезд на территорию Венгрии", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.