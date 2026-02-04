Рейтинг@Mail.ru
Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине
17:44 04.02.2026 (обновлено: 17:55 04.02.2026)
Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине
Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине - РИА Новости, 04.02.2026
Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине
Венгрия запрещает въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр, заявил венгерский... РИА Новости, 04.02.2026
венгрия, украина, в мире
Венгрия, Украина, В мире
Венгрия запретила въезд лицам, ответственным за мобилизацию на Украине

Венгрия запретила въезд ответственным за принудительную мобилизацию на Украине

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. Венгрия запрещает въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине, в результате которой погиб закарпатский венгр, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Правительство на сегодняшнем заседании решило, что мы запретим лицам, участвовавшим в принудительной мобилизации, гражданам Украины, въезд на территорию Венгрии", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в конце января заявил, что еще один закарпатский венгр пал жертвой принудительной мобилизации на Украине, которая превратилась в "охоту на людей".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Орбан сделал громкое заявление о российских репарациях
1 февраля, 13:31
 
