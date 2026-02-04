Рейтинг@Mail.ru
Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/vdova-2072265926.html
Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз
Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз - РИА Новости, 04.02.2026
Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз
Вдова бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова заявила, что в период проживания в Испании ее муж не получал угроз и не... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:05:00+03:00
2026-02-04T17:05:00+03:00
в мире
испания
украина
мадрид
андрей портнов (политик)
владимир зеленский
виктор янукович
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018303428_0:0:1178:662_1920x0_80_0_0_25b46418ff4482ab7eaedf936b471867.jpg
https://ria.ru/20260203/portnov-2071930901.html
https://ria.ru/20250530/portnov-2019980520.html
испания
украина
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018303428_107:0:990:662_1920x0_80_0_0_d3c941313cc737782b485cf2f45533db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, мадрид, андрей портнов (политик), владимир зеленский, виктор янукович, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Испания, Украина, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз

Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз и не имел охраны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМесто убийства Андрея Портнова в Мадриде
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Вдова бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова заявила, что в период проживания в Испании ее муж не получал угроз и не пользовался услугами личной охраны.
Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" под Мадридом. Подозреваемые по делу до настоящего времени не задержаны, официальная информация о ходе следствия не раскрывается.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Дочерей Портнова исключили из школы в Испании после его убийства
3 февраля, 13:48
"Нет (он не получал угроз - ред.), мы чувствовали себя в Испании в полной безопасности. Дома у нас не было нанятой охраны - только камера наблюдения… Он даже выходил гулять один по сельской местности", - сказала она в интервью газете Mundo, отметив, что личной охраны у него тоже не было.
По ее словам, нападавшие могли установить местонахождение ее мужа, получив доступ к его персональным данным, в том числе через муниципальную регистрацию по месту жительства. Однако она заметила, что это лишь предположение.
Кроме того, вдова Портнова заявила, что информация о якобы состоявшихся незадолго до убийства встречах ее мужа с представителями украинских властей не соответствует действительности, назвав подобные сообщения выдумкой.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СМИ: в Испании проверяют связь убийства Портнова с его поездкой в Киев
30 мая 2025, 14:47
 
В миреИспанияУкраинаМадридАндрей Портнов (политик)Владимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала