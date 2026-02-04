Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз

МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Вдова бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова заявила, что в период проживания в Испании ее муж не получал угроз и не пользовался услугами личной охраны.

Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в "Американскую школу" под Мадридом . Подозреваемые по делу до настоящего времени не задержаны, официальная информация о ходе следствия не раскрывается.

"Нет (он не получал угроз - ред.), мы чувствовали себя в Испании в полной безопасности. Дома у нас не было нанятой охраны - только камера наблюдения… Он даже выходил гулять один по сельской местности", - сказала она в интервью газете Mundo, отметив, что личной охраны у него тоже не было.

По ее словам, нападавшие могли установить местонахождение ее мужа, получив доступ к его персональным данным, в том числе через муниципальную регистрацию по месту жительства. Однако она заметила, что это лишь предположение.