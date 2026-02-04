Вдова Портнова заявила, что в Испании ее муж не получал угроз

МАДРИД, 4 фев - РИА Новости. Вдова бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова заявила, что в период проживания в Испании ее муж не получал угроз и не пользовался услугами личной охраны.
3 февраля, 13:48
"Нет (он не получал угроз - ред.), мы чувствовали себя в Испании в полной безопасности. Дома у нас не было нанятой охраны - только камера наблюдения… Он даже выходил гулять один по сельской местности", - сказала она в интервью газете Mundo, отметив, что личной охраны у него тоже не было.
По ее словам, нападавшие могли установить местонахождение ее мужа, получив доступ к его персональным данным, в том числе через муниципальную регистрацию по месту жительства. Однако она заметила, что это лишь предположение.
Кроме того, вдова Портнова заявила, что информация о якобы состоявшихся незадолго до убийства встречах ее мужа с представителями украинских властей не соответствует действительности, назвав подобные сообщения выдумкой.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Издание "Цензор. Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.
30 мая 2025, 14:47