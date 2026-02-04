https://ria.ru/20260204/vasilevka-2072131766.html
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2026
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
Украинские войска открыли огонь по запорожской Васильевке, в городе прозвучало несколько взрывов, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья... РИА Новости, 04.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
запорожская область
происшествия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область
ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области
В запорожской Васильевке зафиксировали 8 прилетов