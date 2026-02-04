В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином

ЧП случилось в 15:34 мск на станции Кочетовка-2. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как уточнил губернатор Евгений Первышов, на станции загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. Движение приостановили, ожидается задержка поездов южного направления. На место происшествия направили пожарные и восстановительные составы. Огонь тушат 47 пожарных и 20 единиц техники.