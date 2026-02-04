Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 04.02.2026 (обновлено: 21:03 04.02.2026)
https://ria.ru/20260204/vagon-2072267926.html
В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином
В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином - РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином
В Тамбовской области с рельсов сошли вагоны с бензином, сообщили в РЖД. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T17:13:00+03:00
2026-02-04T21:03:00+03:00
происшествия
тамбовская область
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072279947_0:578:751:1000_1920x0_80_0_0_9235f609c583e91552a17c9f806ceeef.jpg
https://ria.ru/20260204/mordovija-2072102308.html
тамбовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072279947_0:437:751:1000_1920x0_80_0_0_bfed18b8e84f13cfcd5423b0d2dec083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Тамбовская область, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Тамбовской области с рельсов сошли грузовые вагоны с бензином

В Тамбовской области загорелись сошедшие с рельсов вагоны с бензином

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураВозгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области, 4 февраля 2026 года
Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области, 4 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Возгорание на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области, 4 февраля 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В Тамбовской области с рельсов сошли вагоны с бензином, сообщили в РЖД.
"Произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза", — рассказали там.
ЧП случилось в 15:34 мск на станции Кочетовка-2. По предварительной информации, никто не пострадал.
Как уточнил губернатор Евгений Первышов, на станции загорелись 11 цистерн с бензином и пять — с газом. Движение приостановили, ожидается задержка поездов южного направления. На место происшествия направили пожарные и восстановительные составы. Огонь тушат 47 пожарных и 20 единиц техники.
Последствия столкновения поезда с бензовозом в Мордовии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Мордовии проверят обстоятельства столкновения поезда с бензовозом
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияТамбовская областьРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала