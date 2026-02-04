В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Среди топ-5 дополнительных услуг на борту среди пассажиров "Аэрофлота" и "России" в 2025 году были – предварительный выбор места и перевозка животных, сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, в пятерку самых востребованных дополнительных услуг вошли: предварительный выбор места (6,26 миллиона раз), места с дополнительным пространством для ног (1,36 миллиона), провоз сверхнормативного багажа (1,28 миллиона), повышение класса обслуживания (310 тысяч), перевозка животных (более 120 тысяч).

Самое популярное дополнительное питание на рейсах "Аэрофлота": русское, кошерное, детское, мусульманское и фруктовое.

В пятерку услуг по выбору меню вошли блюда: чизкейк, поке с лососем, греческий салат, панна-котта и телятина су-вид.