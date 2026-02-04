Рейтинг@Mail.ru
В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году
10:10 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/uslugi-2072107647.html
В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году
В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году - РИА Новости, 04.02.2026
В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году
Среди топ-5 дополнительных услуг на борту среди пассажиров "Аэрофлота" и "России" в 2025 году были – предварительный выбор места и перевозка животных, сообщили... РИА Новости, 04.02.2026
В "Аэрофлоте" назвали топ дополнительных услуг в 2025 году

© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Среди топ-5 дополнительных услуг на борту среди пассажиров "Аэрофлота" и "России" в 2025 году были – предварительный выбор места и перевозка животных, сообщили в пресс-службе компании.
Таким образом, в пятерку самых востребованных дополнительных услуг вошли: предварительный выбор места (6,26 миллиона раз), места с дополнительным пространством для ног (1,36 миллиона), провоз сверхнормативного багажа (1,28 миллиона), повышение класса обслуживания (310 тысяч), перевозка животных (более 120 тысяч).
Самое популярное дополнительное питание на рейсах "Аэрофлота": русское, кошерное, детское, мусульманское и фруктовое.
В пятерку услуг по выбору меню вошли блюда: чизкейк, поке с лососем, греческий салат, панна-котта и телятина су-вид.
Ранее в пресс-службе группы сообщили, что "Аэрофлот" перевез на собственных рейсах более 1,2 миллиона пассажиров с 27 декабря 2025 по 11 января 2026 года. При этом более 743 тысяч пассажиров путешествовали рейсами авиаперевозчика по России. Более 154 тысяч человек перевезено, минуя Москву.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы в Нячанг до девяти в неделю
