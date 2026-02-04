https://ria.ru/20260204/uregulirovanie-2072174758.html
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков
04.02.2026
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, РФ сохраняет свою открытость. РИА Новости, 04.02.2026
россия
украина
Песков: двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты