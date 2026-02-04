Рейтинг@Mail.ru
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
13:13 04.02.2026 (обновлено: 13:17 04.02.2026)
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков - РИА Новости, 04.02.2026
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, РФ сохраняет свою открытость. РИА Новости, 04.02.2026
Россия сохраняет свою открытость для мирного урегулирования, заявил Песков

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что двери для мирного урегулирования ситуации на Украине открыты, РФ сохраняет свою открытость.
"Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Позиция России по урегулированию понятна и США, и Украине, заявил Песков
Вчера, 13:12
 
РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
