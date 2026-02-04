Рейтинг@Mail.ru
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными - РИА Новости, 04.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 04.02.2026 (обновлено: 19:41 04.02.2026)
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными - РИА Новости, 04.02.2026
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными
Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшие в среду переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби РИА Новости, 04.02.2026
Умеров назвал переговоры в Абу-Даби содержательными и продуктивными

© Фото : UAE Ministry of Foreign AffairsВторой раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : UAE Ministry of Foreign Affairs
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал прошедшие в среду переговоры представителей России, США и Украины в Абу-Даби содержательными и продуктивными.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы проходил в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины.
«

"Работа была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.

Он добавил, что готовит отчет о переговорах для Владимира Зеленского.
Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23-24 января в Абу-Даби в закрытом формате, без прессы.
Второй раунд трёхсторонних переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
США считают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах в ОАЭ важным элементом
Специальная военная операция на УкраинеАбу-ДабиМирный план США по УкраинеРустем УмеровУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
