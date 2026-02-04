https://ria.ru/20260204/ukrainy-2072262487.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 04.02.2026
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне в среду, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T16:54:00+03:00
2026-02-04T16:54:00+03:00
2026-02-04T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсон
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762911234_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e3c426a5b3fe476d7f62c89220a4b8f.jpg
https://ria.ru/20260204/rossiya-2072232394.html
россия
херсон
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762911234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_167617f6f76092794cb4973003dbfd0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон, херсонская область , валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы